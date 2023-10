KAUNIS KUOLEMATON :: Neues Album draußen sowie Musikvideo zum Opener

Die finnischen Melodic Doom Metaller KAUNIS KUOLEMATON haben heute, am 13. Oktober, ihr neues Album „Mielenvalta“ über Noble Demon veröffentlicht. Den Eröffnungstrack des Albums, „Surussa Uinuva“, und das passende Musikvideo hört und seht ihr bei YouTube. „Mielenvalta“ ist in physischen Formaten und auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.

Order: https://music.nobledemon.com/Mielenvalta

Info:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat sich die Band auf die unerbittliche Suche nach den Grenzen ihres Handwerks begeben und eine einzigartige und fesselnde Marke von melancholischem Metal geschaffen, die Fans aus allen Ecken des Metalspektrums anspricht. Das Album ist eine musikalische Reise in ein Reich, in dem sich Schönheit und Brutalität die Waage halten, in dem sich eindringliche Melodien mit wilden Schreien vermischen und in dem die Grenzen des Metals aufgehoben werden.