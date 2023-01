KATATONIA :: Neue Single zum Albumrelease

Mit „Sky Void of Stars“ erscheint heute das neue Studioalbum von KATATONIA via Napalm Records. Mit einem fesselnden, storygetriebenen Musikvideo zum hypnotisierenden „Opaline“ zelebriert die Band um Gründungsmitglieder Jonas Renkse und Anders Nyström nicht nur die Veröffentlichung von „Sky Void of Stars“, sondern heizt auch die Vorfreude auf ihre Twilight Burials EU & UK Tour mit Sólstafir und SOM an – die heute im finnischen Tampere ihren Anfang nimmt. Das Video zu „Opaline“ zeigt Eindrücke von der letzten US-Tour KATATONIAs..

Daniel Moilanen on “Opaline”:

„Opaline, eine düstere und donnernde Hymne für unseren doch so leeren Himmel. Ein trüber Blick auf eine Zeit, flüchtig wie ein Zugvogel. Eine letzte Single und ein Vorgeschmack auf die Zukunft?“