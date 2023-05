IST IST + MINDSLIDE :: POST PUNK Stelldichein in Bielefeld

Ankündigung für Bielefeld, Movie, am 31.05.2023 (Beginn 20 UHR)

IST IST

Aus der Geburtsstadt von Joy Division und Factory Records kommt dieses Ende 2014 gegründete Quartett. Ende März dieses Jahres erschien mit „The Protagonist“ ihr dritter Longplayer. Ihre Musik atmet den Geist von Joy Division und hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Die hoch melodiösen Strukturen in Verbindung mit Bariton-Gesang erinnern zuweilen an die genialen Frühwerke der Editors oder Interpol. Insgesamt großartiger Post-Punk-Sound, der Melancholie und Wehmut perfekt ausbalanciert.

Zur Einstimmung Live Impressionen vom Y NOT Festival 2022

MINDSLIDE

Die Band aus dem aus dem Bielefelder Umfeld überzeugt mit druckvollem Wave mit Hall-Gitarren und Reverb. Gitarrist und Sänger Steve Bates besitzt diese herausragenden stimmlichen Qualitäten in Moll, die dieses Genre erfordert, um Songs mit Tiefgang zu schaffen. Neben ihrer 2014 veröffentlichten Debüt EP gab es 2019 mit „Polar“ ihren bisher einzigen Longplayer. Dazwischen und danach konnte die Band ihren Sound einem begeisterten Publikum als Supporter von Acts wie Chameleons Vox, A Projection, Monophona, Fliehende Stürme, Ascetic, Then Comes Silence uva. präsentieren.

DAS MOVIE

Für ohne-Auto-kommende ist das Movie perfekt gelegen, gelangt man doch quasi direkt aus dem Zug in den Laden. Das Ambiente ist diesem Festival angemessen, neben den Konzerthallen-Innereien, gibt es einen kleinen Kneipenbereich, der zum verweilen einlädt (natürlich nicht während der Auftritte). Hinweis: Letzte günstige Nahverkehrsalternative ins Ruhrgebiet ist um 22.59 Uhr. Die entgegengesetzte Richtung wird zur gleichen Zeit bedient.

TICKETS

Hardtickets

Neue Westfälische Tickets ( https://www.nw.de/events/info/1256905-ist-ist )

Kooky Record Shop

Touristeninformation Bielefeld

und direkt beim ‚Erzeuger‘ selbst über alle Social Media Präsenzen der Popsecret Agenten https://www.facebook.com/popsecret.agenten

PrintAtHome/ HandyTickets

https://loveyourartist.com/…/ist-ist…/overview

Letzteres feat. Sozialticket / Schnupperticket Kontingent und #PayWhatYouWant (Freiwillige Konzertkultur Unterstützungs Option)