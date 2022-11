INSOMNIUM :: 1. Vorabsingle vom neuen Konzeptalbum

Am 24. Februar werden die finnischen Metal-Melancholiker INSOMNIUM ihr neuntes Album „Anno 1696“ über Century Media Records veröffentlichen. Einen ersten Vorgeschmack auf „Anno 1696“ bietet die neue Single „Lilian“, die hier gestreamt werden kann: https://insomnium.lnk.to/Anno1696

Info:

„Anno 1696“ ist ein Tor in eine andere Welt. Diesmal erzählen INSOMNIUM eine Geschichte, die auf einer Kurzgeschichte von Niilo Sevänen (Bass/Gesang) basiert, verwoben mit Trauer und den letzten bröckelnden Resten von Hoffnung, plus Zorn und morbiden Wiegenliedern. Willkommen im Jahr 1696. Willkommen in der Hölle. Dies ist ein Zeitalter der Unruhen. Das Zeitalter der großen Hungersnot im Norden. Die Hexenjagd ist in ganz Europa in vollem Gange und die grausamen Hexenprozesse haben sogar die abgelegenen und majestätischen Landschaften Finnlands und Schwedens erreicht. „Die Hexenprozesse von Torsåker waren eine schreckliche Quelle alptraumhafter Inspiration“, sagt Sevänen über seine grausige Muse. „All das Gerede über 70 enthauptete Frauen in dieser kleinen schwedischen Gemeinde? Das ist echtes Material aus der Geschichte!“ stöhnt er. „Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es auch einige sehr düstere Geschichten über Kannibalismus und Kindermord aus den Jahren der großen Hungersnot.“