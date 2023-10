INNER SHRINE :: Gothic-Version des 10 Jahre alten Songs „The Last Day on Earth“

Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums ihres Albums „Pulsar“ haben INNER SHRINE eine neue Gothic-Version ihrer Single „The Last Day on Earth“ herausgebracht. Der Track ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich.

https://www.facebook.com/INNERSHRINEBAND / https://www.instagram.com/inner_shrine

Info:

Der neu interpretierte Song umhüllt den Hörer mit einer eindringlichen Mischung aus Melancholie und Introspektion. Die düsteren Gothic-Untertöne und die gespenstische Atmosphäre sind eine Abkehr von seinem Vorgänger aus dem Jahr 2013. Diese Version stellt die Geschichte einer Mutter und ihres Sohnes in den Vordergrund, die ihren letzten Tag auf Erden erleben. Es geht um den Herzschmerz der Hinterbliebenen und um die Unvergänglichkeit der Liebe, die über Leben und Tod hinausgeht. Diese Themen entsprechen dem Wesen der Gothic-Romantik, in der sich die Schicksale selbst im Angesicht der Sterblichkeit verflechten.

Mit Bratschenharmonien, Geigen und Violoncello fängt die Orchestrierung die düstere Essenz des Liedes ein und lädt diejenigen ein, die eine Vorliebe für tiefe, intime Klänge haben. Der Track bietet dem Hörer eine kurze Atempause und regt zum Nachdenken über die Tiefe der Liebe an, vor allem wenn sie durch eine Gothic-Linse wahrgenommen wird.

Produziert und veröffentlicht von Lands of Glory, Officina dell’Arte, sind Fans und Neulinge gleichermaßen eingeladen, in das dazugehörige offizielle Video einzutauchen, das die beschwörende Erzählung des Songs noch unterstreicht