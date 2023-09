Nach der Veröffentlichung der 1. Single und dem offiziellen Video “Decay“ haben die Leipziger Melodic Death Metaller INDEATHERENCE nun mit „Godspeed“ einen neuen Track veröffentlicht. Was „Godspeed“ auszeichnet, ist das Duett aus männlicher und weiblicher gutturaler Stimme. Am 27. Oktober erscheint das Debut-Album „And From The Shadows They Shall Rise“. https://indeatherence.com

Das Album ist hier erhältlich: https://listen.music-hub.com/weKokX