IN THE WOODS… :: Neues Album ‘Diversum’ angekündigt

Die norwegischen Avantgardisten IN THE WOODS… haben ein neues Full-Length-Album angekündigt. “Diversum” wird am 25. November 2022 über Soulseller Records auf CD, verschiedenen limitierten Vinyls und in digitalen Versionen veröffentlicht. Es wurde in Kristiansand, Norwegen aufgenommen und von Frédéric Gervais (Studio Henosis) gemischt und gemastert. Das Artwork wurde von Dr. Winter (Teratogen) entworfen.

Die erste Single “A Wonderful Crisis” ist für den 6. Oktober vorgesehen. https://www.facebook.com/inthewoodsomnio

Info: Mit ihrer ganz eigenen Mischung aus avantgardistischem, progressivem Black Rock / Metal liefern IN THE WOODS… ein weiteres episches Meisterwerk ab, das auf unbetretenen Pfaden und heidnischer Zunge wandelt. Mit dem neuen Label der Band, Soulseller Records, und dem neuen Sänger Bernt Fjellestad werden die Segel gesetzt, um neue Höhen zu erreichen. IN THE WOODS… haben sich schon vor langer Zeit auf diese Reise begeben und sind sich mit “Diversum” einmal mehr treu geblieben, mit Veränderungen, mit Andersartigkeit, mit Vielfalt. Das Ergebnis ist all das, was IN THE WOODS…war und was die Band sein wird, eingefangen in einem absolut einzigartigen Album.