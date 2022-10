IN THE WOODS :: Neuer Track „The Malevolent God“

Die norwegische Band IN THE WOODS… hat einen zweiten Track, „The Malevolent God“, ihres neuen Albums „Diversum“ veröffentlicht.

Auf „Diversum“ setzen IN THE WOODS… ihre ganz eigene Mischung aus avantgardistischem, progressivem Black Rock/Metal fort. Das Album wird am 25. November 2022 über Soulseller Records auf CD, verschiedenen limitierten Vinyls und in digitalen Versionen veröffentlicht. Es wurde in Kristiansand, Norwegen, aufgenommen und von Frédéric Gervais (Studio Henosis) gemischt und gemastert. Das Artwork wurde von Dr. Winter (Teratogen) gestaltet.

Pre-order: https://soulsellerrecords.bandcamp.com