IN EXTREMO :: Burgentour 2024 angekündigt

Die Spielleute von IN EXTEMO werden auch im nächsten Jahr wieder durch die mittelalterlichen Burgen und Schlösser des Landes ziehen und ihr Publikum auf eine einzigartige Reise in ihre eigene musikalische Vergangenheit mitnehmen. Für 2024 werden die Sechs ein ganz besonderes Programm mit fulminanter Pyroshow und illustren Gästen für ihre Fans vorbereiten. Auf insgesamt zehn Burgen und Schlössern werden IN EXTREMO es wieder ordentlich krachen lassen.

Die Burgentour, die meistens ausverkauft ist, ist in den letzten Jahren zu einer festen Institution in der deutschen Open-Air Landschaft gewachsen und nach den riesigen Erfolgen der letzten Jahre brennen In Extremo auch jetzt schon wieder, weitere Burgenshows im kommenden Jahr zu spielen.

Auch 2024 werden wieder formschöne Hard-Tickets über die Band-Ticketseite erhältlich sein, exklusiv ab dem 20.10. ab 12 Uhr unter www.inextremo-tickets.de ! Neben den normalen Hardtickets gibt es wieder die sehr begehrten VIP-Tickets in limitierter Anzahl. In diesem Jahr kann man beim Kauf einer VIP-Karte zusätzlich zum VIP-Überraschungspaket noch 10 Sonnenliegestühle im In Extremo Design und einen „geheimen“ Hauptgewinn in einer Verlosung gewinnen.

BURGENTOUR 2024

13.06.24 Coburg – Kulturfabrik Cortendorf

15.06.24 Satzvey – Burg Satzvey

19.07.24 Görlitz – Landskronenbrauerei

20.07.24 Magdeburg – Festung Mark

26.07.24 Singen – Festung Hohentwiel

27.07.24 Creuzburg – Burg Creuzburg

16.08.24 Illingen – Burgplatz

29.08.24 Hanau – Amphitheater

30.08.24 Klaffenbach – Wasserschloss

07.09.24 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein

Der Vorverkauf startet heute um 12 Uhr unter: www.inextremo-tickets.de

Weitere Infos auf http://www.inextremo.de