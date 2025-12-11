IN AETERNUM :: 1. Track vom kommenden Album

Die schwedischen Black/Death-Metaller IN AETERNUM haben einen ersten Song aus ihrem neuen Album „…Of Death and Fire“ veröffentlicht, das am 6. Februar 2026 über Soulseller Records erscheinen soll. „The Hourglass“ kann bei YouTube angehört werden.

Preorder: https://soulsellerrecords.bandcamp.com

Info:

IN AETERNUM wurden Anfang der Neunziger gegründet und stürmten viele Jahre lang mit vier Alben, mehreren EPs und ausgedehnten Tourneen die Szene, bevor sie sich auf unbestimmte Zeit zurückzogen. Jetzt ist die Band wieder auferstanden, stärker denn je, und das brandneue Album wurde mit derselben Besetzung wie vor 20 Jahren aufgenommen.