IMPERIUM DEKADENZ :: Deutsches Black Metal Duo mit neuer Single

„Into Sorrow Evermore“, das neue Album des Deutschen Black Metal Duos IMPERIUM DEKADENZ, wird am 20. Januar 2023 über Napalm Records veröffentlicht. In Anlehnung an die traurige Realität des Daseins behandelt das Duo Themen wie Depression, Tod und Verzweiflung. Mit „November Monument“ wurde nun ein neuer Track samt Musikvideo online gestellt.

https://www.imperium-dekadenz.de/

IMPERIUM DEKADENZ über „November Monument“:

„Der November ist ein Monument des Todes und der Dunkelheit und doch steht er auch für den Beginn eines neuen Zyklus. Reisen Sie mit uns in die dunklen Schwingen der Melancholie und durch diese Jahreszeit voller Besinnung und Verzicht.“

„Into Sorrow Evermore“ will be available in the following formats:

Wooden Box Edition: 6 Page Digisleeve, Bonus Demo CD “Promo 2005”, Coverflag, Pendant, Patch (limited to 300 worldwide)

2 LP Gatefold White (limited to 300 worldwide)

Tape Edition – GREY with gold print (limited to 100 worldwide)

2 LP Gatefold BLACK

6 Page Digisleeve

6 Page Digisleeve & Shirt

Full Digital Album