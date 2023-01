IMPERIUM DEKADENZ :: Deutsches Black Metal-Duo mit neuer Single „Forests in Gale“

Das Deutsches Black Metal-Duo IMPERIUM DEKADENZ lädt mit der dritten Single „Forests in Gale“ in die Hallen des Dooms ein, kurz bevor ihr neues Album „Into Sorrow Evermore“ kommenden Freitag über Napalm Records erscheint. Der neue Track zeigt ihren ganz eigenen Stil im Mid-Tempo und leitet einen Wechsel in der nächsten Phase des Songs ein, der Dramatik und dynamische Wahrnehmung hervorruft.

Preorder: https://napalmrecords.com/imperiumdekadenz

IMPERIUM DEKADENZ über „Forests in Gale“:

„Wir sind stolz, diesen mächtigen Einblick in unsere Welt voller Dunkelheit und Schatten zu präsentieren. Forests in Gale‘ ist das letzte Aufbäumen, bevor wir endlich unser neues Album Into Sorrow Evermore veröffentlichen, das die Wut der Schönheit und die Dämonen der Vergangenheit entfesselt – möge der Sturm beginnen!“