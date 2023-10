IMPALEMENT :: Neuer Track der Schweizer Black/Deather

Die Schweizer Black/Death Metal-Truppe IMPALEMENT hat einen ersten Song, „Legio Nihil“, aus dem kommenden zweiten Album „The Dawn Of Blackened Death“ veröffentlicht. Der Nachfolger des Debüts „The Impalement“ von 2020 wird am 27. Oktober 2023 auf CD, LP und digital auf allen relevanten Plattformen veröffentlicht. Es wurde von Jens „Pestilence“ Förster in den AMP Studios in Duisburg aufgenommen und von Andy Classen (Stage One Studios) gemischt und gemastert. Das Cover-Artwork wurde von Carlos „Black Shadows“ Aguilar gestaltet.

Pre-orders:

https://impalement.ch/merch

https://impalementofficial.bandcamp.com

Die Band wird ihr neues Album auf der „Fear The Eternal Return“-Tour im November/Dezember 2023 gemeinsam mit Gorgoroth vorstellen.