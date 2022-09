IMHA TARIKAT :: Lyric-Video eines Non-Album Tracks

Nur wenige Tage nach der Ankündigung ihres neuen Albums “Hearts Unchained – At War with a Passionless World” für Anfang Dezember und der Veröffentlichung der ersten Video-Single “Radical Righteousness”, enthüllen IMHA TARIKAT ein neues Lyric-Video und den Track ‘Son of Ultradevotion’, den die deutschen Black Metaller diese Woche auf dem Prophecy Fest (https://fest.prophecy.de) spielen werden. “Son of Ultradevotion” ist eine exklusive digitale Single, die nicht auf dem kommenden Album erscheinen wird.

IMHA TARIKAT Kommentar: “Unsere Überraschungssingle ‘Son of Ultradevotion’ handelt von der Bitterkeit, die den Kummer bis zur Unkenntlichkeit ertränkt”, erklärt Kerem Yilmaz. “Dieser Kummer sitzt so tief und ist so voller Schmerz, dass der Kampf gegen die Dunkelheit bereits verloren ist. Dies steht im Gegensatz zu unseren neuen Songs auf dem Album, die den Triumph durch konstruktives Wachstum als Person darstellen. Son of Ultradevotion” bietet keinen Ausweg aus den Stimmen, die Lösungen wie Nadeln in die Haut flüstern, die den Magen verdrehen und den Verstand zerbrechen. Dies ist das Ergebnis von vergeblichen Entscheidungen. Es ist eine dysfunktionale Allianz zwischen Ehrlichkeit und Bestie. Es gibt kein Happy End!”