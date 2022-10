IMHA TARIKAT :: 2. Singleauskopplung der deutschen Black Metaller

IMHA TARIKAT haben das neue Lyric-Video zu “Streams of Power – Canavar” veröffentlicht. Der Track ist die zweite Singleauskopplung aus dem bald erscheinenden Album “Hearts Unchained – At War with a Passionless World”. Das neue Album der deutschen Black-Metal-Band um Mastermind Kerem Yilmaz alias Ruhsuz Cellât soll am 2. Dezember bei Lupus Lounge erscheinen.

IMHA TARIKAT: “Der neue Song ‘Canavar’ ist Teil meiner fortlaufenden ‘Streams of Power’-Geschichte, von der es mindestens einen weiteren Song geben wird, der diesem Kapitel mit seiner Nebenhandlung folgt”, erklärt Kerem Yilmaz. “Wie es im Text heißt: ‘Ich bin lange Wege gegangen, um das Ende dieser Dunkelheit zu erreichen. Doch je mehr Abscheulichkeiten ich überwand, desto mehr wurde ich zu der Bestie, die ich hasste… Wann hat es begonnen?’. Spüre dein Unrecht auf und mache es wieder gut!”