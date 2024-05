ILLDISPOSED :: Neue Single „In Chambers Of Sonic Disgust“

Am 28. Juni erscheint bei Massacre Records das brandneue Album der dänischen Death Metal Schwergewichter von ILLDISPOSED. „In Chambers Of Sonic Disgust“ könnt ihr ab sofort hier vorbestellen: https://lnk.to/sonicdisgust

Nach einer ersten Single-Auskopplung zum Album Opener „Spitting Your Pain“, ist der neue ILLDISPOSED Song „I Walk Among The Living“ ab sofort bei allen Streaming-Anbietern hier verfügbar: https://illdisposed.bfan.link/iwalkamongtheliving

„In Chambers Of Sonic Disgust“ is das erste neue Album von ILLDISPOSED seit 2019. Zweifelsohne ungewöhnlich, dass zwischen den Alben der Band eine solche Lücke entstanden ist, aber diverse Ereignisse haben dazu beigetragen. Zuerst hatte die COVID-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Musikindustrie und zwang die Band, sich für eine Weile auf andere Dinge zu konzentrieren. Dann wurde beim Gitarristen Rasmus Henriksen ein Hirntumor diagnostiziert. Rasmus hat die Band inzwischen verlassen, um sich zu 100% auf die Behandlung zu konzentrieren. In seine Fußstapfen ist ILLDISPOSEDs ehemaliger Gitarrist Ken Holst getreten. Nun melden sich ILLDISPOSED also endlich zurück, um der Welt zu zeigen, wie diese von Krisen und Anstrengungen gezeichneten Jahre in Musik umgewandelt wurden. „In Chambers Of Sonic Disgust“ ist voller Wut und Frustration und das ehrgeizigste und kreativste ILLDISPOSED-Album aller Zeiten!

„In Chambers Of Sonic Disgust“, feat. Gast-Performances von Sandie The Lilith (Defacing God), wurde von Tue Madsen im Antfarm Studio gemixt und gemastert. Das Album Artwork wurde von Timon Kokott / Art-Work kreiert.