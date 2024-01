HORRESQUE :: Single kündigt Album via Supreme Chaos Records an

Die Deutschen Blackend Death Metaller HORRESQUE haben die erste neue Single mit dem Titel „Hermann´s End“ aus ihrem kommenden Album veröffentlicht. „hasms Pt. II – The Devouring Exorbitance“ erscheint am 22.03.2024 bei Supreme Chaos Records. Album-Preorder: https://supremechaos.de/artists/horresque/

HORRESQUE‘s Gitarrist S. D. ist Mitglied der deutschen Black Metal Legende NOCTE OBDUCTA, des ägyptischen Death Metal Acts CRESCENT, SLIDHR und arbeitet als Live-Musiker für Bands wie LOS MALES DEL MUNDO oder HERETOIR. Sänger M.R. hat seine Stimmbänder schon für die deutsche Death Metal Institution DISCREATION gequält.

Nach der Veröffentlichung eines Drei-Song-Demos im Jahr 2016 wurde das Debütalbum der Band „Chasms Pt. I – Avarice and Retribution“ im Februar 2020 von The Crawling Chaos Records aus Köln veröffentlicht. Während Covid19 drehte die Band ein 30-minütiges DIY- ivevideo namens „Live Chasms“, das in Zusammenarbeit mit Metal Injection veröffentlicht wurde und Teil des Finales der „Slay at home“-Serie war.