HIRAES :: 2. neuer Track vom kommenden Album

Am 26. Januar 2024 werden die deutschen Melodic Death Metaller HIRAES – bestehend aus ehemaligen Mitgliedern von DAWN OF DISEASE und CRITICAL MESS – das neue Jahr mit der Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums „Dormant“ über Napalm Records einläuten.

Nach dem bereits veröffentlichten Album-Opener „Through The Storm“ präsentieren HIRAES heute das Musikvideo zu ihrer brandneuen Single „We Owe No One“. Das Konzept für das Video stammt von Sängerin Britta Görtz, für die Umsetzung ist GUP Media verantwortlich.

Die Band kommentiert den Track und das Video:

„Eingängig – groovig – mitreißend! Heute präsentieren wir euch unsere rebellische Hymne und zweite Single „We Owe No One“. Eingebettet in einen intensiven Sound und gefüllt mit hymnischen Melodien, die sich ins Hirn einbrennen, schafft der Song ein packendes Wir-Gefühl, das sich auf unsere gesamte Metal-Gemeinde übertragen lässt. Der Track geht direkt nach vorne und im Video haben wir gemeinsam mit dem Kamerateam unserer Kreativität freien Lauf gelassen. Legt den Song auf Dauerrotation, schaut euch das Video an und vergesst nicht: We Owe No One!“