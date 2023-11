HINAYANA :: Neue Single mit WOLFHEART Sänger

Die in Austin, Texas, ansässige Melodic Death Metal Band HINAYANA wird diesen Freitag, den 10. November 2023, ihr zweites Album „Shatter And Fall“ über Napalm Records veröffentlichen.

Preorder: https://napalmrecords.com/hinayana

Nach den Singles „Reverse The Code“ und „Triptych Visions“ haben HINAYANA nun ihre dritte neue Single „A Tide Unturning“ veröffentlicht, bei der Tuomas Saukkonen von WOLFHEART als Gastsänger zu hören ist.

HINAYANA ist gerade auf Tournee in Europa und Großbritannien, wo sie die Headliner WOLFHEART und BEFORE THE DAWN unterstützen.