HEIDEVOLK :: „Drink met de Goden (Walhalla)“ auf englisch veröffentlicht

Nach der Veröffentlichung ihres neuesten Studioalbums „Wederkeer“ (erschienen im Februar 2023 über Napalm Records) hat das Pagan-Folk-Metal-Kollektiv HEIDEVOLK heute ein neues Musikvideo für den Song „Drinking with the Gods (Valhalla)“ veröffentlicht. Diese englischsprachige Version ihrer Wikinger-Hymne „Drink met de Goden (Walhalla)“ war nur auf den physischen Ausgaben des Albums enthalten – und wurde bis jetzt nicht digital veröffentlicht.

Die Band: „Es ist nun schon vier Monate her, dass wir WEDERKEER veröffentlicht haben. Die positive Resonanz auf das Album war überwältigend. Ein Album in niederländischer Sprache zu machen, das international solche Wellen schlägt, überwältigt uns immer noch und beweist, dass Musik Barrieren überwindet, sogar die der Sprache. Heute präsentieren wir euch jedoch eine andere Version des gefeierten Songs „Drink met de Goden“. Der Text des Songs wurde in englischer Sprache umgeschrieben, um die Geschichte auch denjenigen zu erzählen, die das Niederländische noch nicht aufgeschnappt haben. Mit dem neuen Artwork von Christan Sloan Hall wollen wir euch einen Einblick in Walhalla geben, wo wir mit den Göttern trinken“ werden. Viel Spaß!“