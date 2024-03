HARPYIE :: Neue Single und Video „Ikonoklast“

HARPYIE, Folkmetalband aus Ostwestfalen, veröffentlicht „Ikonoklast“, die erste Single vom kommenden Studioalbum „Voodoo“, welches am 25.10. bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird. https://www.harpyien.de/

Info:

In sarkastischer Ironie erschaffen Harpyie den Ikonoklast als göttlich anmutendes Wesen, um dem Wahnsinn der Idealnacheiferung ein Ende zu setzen. In einer Welt bestimmt von Influencern und emotionalisierten Botschaften, in der Fakten immer weniger eine Rolle spielen und Identifizierungen einen immer größeren Einfluss gewinnen, stürmt der nihilistische Ikonoklast mit den Waffen der Emotionalität und Authentizität die Bühnen, um die Menschen ihre Fassaden ablegen zu lassen. Um wieder sie selbst zu werden.

HARPYIE TOURDATEN

23.03.2024 DE Osnabrück – Lagerhalle e.V.

18.05.2024 DE Volkerode – Kopffrei Open Air

07.06.2024 DE Langeneß – Kultur auf Halligen

27.07.2024 DE Bückeburg – MPS Bückeburg

09.08.2024 DE Aach – DGT Das große Treffen

17.08.2024 DE Saarbrücken – Phantasie & Mittelaltertage

06.09.2024 DE Westergellersen MPS – Luhmühlen

13.09.2024 DE Danneberg – Streetz Open Air