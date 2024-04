HANGING GARDEN :: Fullstream des „Citylight Sessions“ Konzert

Ein intimes Video von HANGING GARDEN, in dem sie fünf Songs vor einem kleinen Publikum in der finnischen Designfirma Paja & Bureau vortragen, ist im Vorfeld der „Citylight Sessions“-EP online gegangen, die am 19. April über Agonia Records in digitaler Form erscheint. http://hanging-garden.org

Info:

Auf „Citylight Sessions“ enthüllt das finnische Ensemble eine Reise in das Urbane und das Ätherische. Die unverwechselbare Veröffentlichung zeigt eine Reihe von alternativen Wiedergaben von fünf Titeln ihres von der Kritik gefeierten Albums „The Garden“ von 2023, die eine frische, atmosphärische Perspektive auf ihren charakteristischen Sound bieten.