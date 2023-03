GYRDLEAH :: Lyric-Video zu „Speak of the Devil“

Die atmosphärische Black Metal Band GYRDLEAH bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres kommenden Albums „Spellbinder“ vor, das am 21. April über Black Lion Records erscheinen wird. Nach den ersten beiden Singles „VVitch“ und dem Titeltrack des Albums „Spellbinder“ bietet GYRDLEAH heute mit dem Lyric Video zu „Speak of the Devil“ einen weiteren intensiven Einblick in das bald erscheinende Album.

Gyrdleah kommentiert: „Begleite mich in ‚Speak Of The Devil‘, und du wirst durch das Feuer gehen. Diese dunkle Kunstdemonstration stellt dich in Frage“.