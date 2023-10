GOTHMINISTER :: Neue Single & Musikvideo vor Tourstart

Nächste Woche, am 2. November 2023, startet die Industrial Gothic Metal Band GOTHMINISTER auf die erste Etappe ihrer PANDEMONIUM EUROPEAN TOUR, um das gleichnamige Album zu promoten. Darüberhinaus kündigte die norwegische Band erst kürzlich ihren neuesten Coup an: 2024 soll mit ‚Pandemonium II: The Battle Of The Underworlds’ ihr brandneues Album über AFM Records erscheinen und thematisch nahtlos an den 2022er- Vorgänger „Pandemonium“ anknüpfen. Um eure Wartezeit auf ihren kommenden Longplayer zu verkürzen, veröffentlichten GOTHMINISTER im September einen ersten Song ‚I Am The Devil‘, nun erschien ein Video zu ihrer brandneuen Single „“Battle Of The Underworlds“. https://www.gothminister.com

Erlebt GOTHMINISTER und eine atemberaubende Show live, ab Anfang November auch bei uns zulande! Auf der Bühne kämpft er gegen Monster, Dämonen und Zombies und riskiert sogar, selbst den Atem zu verlieren, wenn er zum ersten Mal mit Laserhandschuhen einen Wasserlaufball betritt. Nach jeder Show finden Meet & Greets statt – und mit etwas Glück, und insofern du sie benötigst, bekommst du vor Ort sogar noch eine kostenlose Rechtsberatung? Unten findet ihr alle kommenden GOTHMINISTER Live-Termine.

GOTHMINISTER PANDEMONIUM TOUR 2023

Nov 2, Zoetermeer, Boerderij (NL)

Nov 3, Essen, Turock (DE)

Nov 4, Paris, Backstage (FR) – Special guest: Emma Zoldan (Sirenia)

Nov 6, Manchester, Rebellion (UK)

Nov 7, Glasgow, Ivory Blacks (UK)

Nov 8, Birmingham, Asylum (UK)

Nov 9, London, The Dome (UK) – Special guests: Chris Milden (NFD) & Ray Noir

Nov 10, Pagney-derriere Barine, Chez Paulette (FR)

Nov 11, Ghent, Aasgard (BE)

Nov 12, Heerlen, Nieuwe Nor (NL)

Support: King Satan+ Psycholies+ Deadfilmstar (UK only)

Tickets: https://bnds.us/lqqoyg