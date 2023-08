GOTHMINISTER :: Musikvideo zu neuer Single „I Am The Devil“

Der norwegische Gothic/Industrial Metal Act GOTHMINISTER wird 2024 mit „Pandemonium II: The Battle Of The Underworlds“ ein brandneues Album über AFM Records veröffentlichen und soll thematisch nahtlos an den 2022er- Vorgänger „Pandemonium“ anknüpfen.

Um die Wartezeit auf den kommenden Longplayer zu verkürzen, veröffentlichte die Band um Mastermind Bjørn Alexander Brem heute einen Videoclip zu ihrer ersten Single-Auskopplung „I Am The Devil“ (ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar). https://gothminister.bfan.link/i-am-the-devil

Brem verrät:

„Erinnert ihr euch noch an den Sturz des Königs in Pademonium?

Die Geschichte von ‚The Battle Of The Underworlds’ spielt sowohl vor als auch nach dem Tod des Gothminister-Königs in ‚Pandemonium I‘. Während seiner Zeit wurde das Königreich von einer feindlichen Unterwelt angegriffen. Durch den Kampf beider Unterwelten erfahren wir Dinge, die den Tod des Gothminister-Königs in ein neues Licht rücken. Wurde er verraten? Was ist wirklich passiert?