GOTHMINISTER :: Brandneue Single

Anfang des Jahres erregte der norwegische Gothic Industrial Metal Act GOTHMINISTER mit „We Come Alive“ für internationale Aufmerksamkeit. Der Song wurde für die Teilnahme am norwegischen Melodi Grand Prix (MGP) ausgewählt, um Norwegen beim Eurovision Song Contest 2024 zu vertreten. Im MGP-Finale erreichte GOTHMINISTER einen phänomenalen vierten Platz und eroberte die Herzen vieler neuer Fans.

Jetzt präsentiert uns GOTHMINISTER ein Musikvideo zur brandneuen Single „One Dark Happy Nation“, und somit einen weiteren Vorgeschmack aus dem kommenden Album Pandemonium II: The Battle Of The Underworld, welches am 03. Mai 2024 über AFM Records erscheint! Vorbestellungen sind hier möglich: https://gothminister.bfan.link/pandemonium-ii-the-battle-of-the-underworlds

Die neue Single ist ab sofort bei allen digitalen Streaminganbietern unter

https://gothminister.bfan.link/one-dark-happy-nation verfügbar,