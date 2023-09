FUNERAL PILE :: Single und Video zu „Hope Is A Lie“

Die Deutsche Metal Band FUNERAL PILE hat ihre neue Single „Hope Is A Lie“ veröffentlicht. Der Song folgt auf das Debütalbum „Evoked In Flames“, das 2021 veröffentlicht wurde, und ist auf den wichtigsten digitalen Plattformen erhältlich. „Hope Is A Lie“ wurde von Martin Schirmann aufgenommen und produziert. Gemischt und gemastert von Konst Fischer Mixing & Mastering. Video aufgenommen und gedreht von THZ Pictures beim Pure Fucking Metal Festevil 2023. https://funeral-pile.com/

Mit ihrem neuen Song „Hope Is A Lie“ setzt die Band den mit „Evoked In Flames“ eingeschlagenen Weg fort und vereint auf inspirierende Weise Elemente aus Melodic-Death, Epic-Doom und Post-Black-Metal. Mit diesem 8:20-minütigen Epos, dessen Texte von Cormac McCarthys großartigem Roman „The Road“ inspiriert wurden, führt Sie FUNERAL PILE auf einen dunklen Pfad durch eine postapokalyptische Welt.