FOREVER AUTUMN :: Neuer Track von kommener EP feat. Aaron Stainthorpe

FOREVER AUTUMN freuen sich, das Lyric-Video für den fesselnden Track „The Forest and the Nyght“ mit Aaron Stainthorpe zu veröffentlichen. Dieser hypnotisierende Akustik-Song ist Teil ihrer kommenden EP mit dem Titel „Crowned in Skulls“, die am 21. Juli 2023 über Epictronic erscheinen wird.

https://foreverautumn.bandcamp.com/album/crowned-in-skulls

Info:

„The Forest and the Nyght“ verkörpert die Essenz der Umarmung der Dunkelheit und der Suche nach Trost in ihr. Es ist ein überzeugender Aufruf, die weltlichen Probleme hinter sich zu lassen und in die Einheit und Kraft der Nacht einzutauchen, die durch den mystischen Wald symbolisiert wird, und zwar durch den bezaubernden Akt, die Nacht zu nutzen (Carpe Noctem).

FOREVER AUTUMN wurde im Jahr 2000 von Autumn Ni Dubhghaill gegründet und veröffentlichte ihr erstes Demo im Jahr 2001, gefolgt von mehreren weiteren im folgenden Jahrzehnt. Seit 2014 hat die Band mit Ni Dubhghaill und dem Cellisten Jon McGrath als Kernmitgliedern eine Reihe von breiteren Alben veröffentlicht und dabei Musik geschaffen, die in ihrer Einfachheit elegant und in ihrer Schönheit zerbrechlich ist.