FIMBULVET :: Neues Album mit neuem Song angekündigt

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum melden sich die Pagan Metaller FIMBULVET mit ihrem neuen Album „Portale“ zurück. Produziert von Markus Stock (Empyrium, The Vision Bleak, Sun of the Sleepless) in der Klangschmiede Studio E, erscheint „Portale“ in einer noblen, auf 500 Exemplare limitierten Artbook-CD-Auflage mit 36-seitigem Booklet am 28.04.2023 in Zusammenarbeit mit Trollzorn Records & Einheit Produktionen. https://fimbulvet.bandcamp.com

Eine erste Hörporbe gibt es mit dem Lyric-Video zum Song „Feuertod“.