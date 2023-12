FIDDLER’S GREEN :: Neues Album und Konzerte Ende Dezember

Die Speedfolker FIDDLER’S GREEN veröffentlichen Ende des Jahres, am 29.12., ihr neues Studioalbum „The Green Machine“. Mit „The Bog“ und „Shanghaied In Portsmouth“ wurden bereits zwei Tracks vorab veröffentlicht. Zur Album-VÖ sind FIDDLER’S GREEN bei den Eisheiligen Nächten u.a. mit SUBWAY TO SALLY live zu sehen.

Das Album „The Green Machine“ ist bei der Band direkt vorbestellbar:

www.fiddlers-shop.de

„Wir haben uns viel Zeit für dieses Album gelassen. Die Songs entstanden in verschiedenen Etappen, in denen sie gewachsen sind und sich ständig verändert haben. Wir haben ihnen gerne diesen Freiraum gelassen und schließlich die Essenz destilliert. Diese Platte zeigt, wie Fiddler´s Green im Jahr 2023 klingen“, blickt Bassist Rainer auf die Aufnahmen zu „The Green Machine“ zurück. Tatkräftige Unterstützung bekam das Sextett diesmal von den Musikerkollegen von Dritte Wahl, die mit ihren kraftvollen Chören nochmal für einen besonderen Extra-Wumms sorgen.

14.12.2023 Pratteln – Z7

15.12.2023 Stuttgart – Im Wizemann

16.12.2023 Giessen – Hessenhalle

22.12.2023 Dortmund – PLWM

23.12.2023 Dresden – Alter Schlachthof

26.12.2023 Braunschweig – MEC

27.12.2023 Würzburg – Posthallen

28.12.2023 Bielefeld – Ringlokschuppen

29.12.2023 Bremen – Pier2

30.12.2023 Potsdam – Waschhaus