FEUERSCHWANZ :: Special Album „Warriors“ am 19. April

Zum 20. Bandjubiläum veröffentlicht FEUERSCHWANZ am 19. April 2024 das Special Album „Warriors“. Darauf befindet sich der brandneue Song „The Unholy Grail“, ein Cover des Assassin’s Creed Klassikers „Valhalla Calling“ von Miracle Of Sound, sowie zehn der größten Hits der Band in englischer Sprache. Als Gäste begrüßt die Band um Gründungsmitglied und Sänger Hauptmann Feuerschwanz, Songwriter, Sänger und Multiinstrumentalist Hodi, sowie Johanna an der Violine hochkarätige Namen: Chris Harms (Lord Of The Lost), Francesco Cavalieri (Wind Rose), Dominum, Orden Ogan und Patty Gurdy.

FEUERSCHWANZ zu Warriors:

„FEUERSCHWANZ erobern die Welt! Von Miami bis an die Mittelmeerküste Spaniens hat es uns in den letzten Monaten und Jahren immer weiter in ferne Länder verschlagen. Dort trafen wir auf viele begeisterte und motivierte Fans – die leider kein Wort Deutsch verstehen (auch wenn sie das nie vom Mitsingen abgehalten hat). Mit unserem neuen Album Warriors laden wir nun alle Krieger und Schildmaiden weltweit ein, sich von der feurigen Kraft unserer Musik mitreißen zu lassen und gemeinsam mit uns das FEUERSCHWANZ-Universum zu erkunden. Join the conquest – Warriors, unite!”