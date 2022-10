FEUERSCHWANZ :: Neuer Song vom kommenden Coveralbum “Todsünden”

Nach dem Erfolg des #1 Studio Albums “Memento Mori” erscheint ein neues Album der deutschen Folk-Rocker FEUERSCHWANZ. Das Album “Todsünden” erscheint am 30. Dezember 2022 über Napalm Records und enthält zwei komplett neue Songs, sowie die Cover-Bonustracks ihrer letzten beiden letzten Studioalben. Als Vorgeschmack präsentieren FEUERSCHWANZ heute das Video zu “Blinding Lights” von The Weeknd. http://feuerschwanz.de/

Hodi zu “Blinding Lights”:

„Ein Song von 2020, der aber RICHTIG heftige 80er Vibes versprüht. Und das obwohl ich 1990 geboren bin! Wirklich tolles Songwriting, das wir in die Mittelalter und Metalwelt geholt haben. Bon Jovi mit Dudelsack. Ich muss bei dem Song immer an einen Vampir denken, der über die Sonne singt. “I can’t sleep until i feel your touch”