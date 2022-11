FEELINGLESS :: All-Star Charity-Projekt veröffentlicht neuen Song „Hope“ (feat. Christian Älvestam)

Das All-Star Charity-Projekt Feelingless hat einen neuen Track mit dem Titel „Hope“ veröffentlicht, der aus dem kommenden Studioalbum „Metal Against Animal Cruelty“ stammt, welches am 2. Dezember via Noble Demon herauskommt. Während die ersten beiden Singles bereits mit hochkarätigen Gastbeiträgen von Björn Strid (Soilwork), Jake E (Cyhra) & Rachel Aspe von Cage Fight aufwarten konnten, hat die Band für den neuen Track Christian Älvestam verpflichtet, der vielen als Mitglied von Bands wie Solution .45, Miseration und den Noble Demon-Labelkollegen Cipher System bekannt sein dürfte. https://fb.me/FeelinglessMetal

Feelingless-Mastermind Hugo Markaida kommentiert:

„Dieser Song wird von Christian Älvestam gesungen, einem weiteren meiner Lieblingssänger, den ich während seiner Zeit bei Scar Symmetry entdeckt habe. Christian ist ein formidabler und super anspruchsvoller Typ, der sich wirklich engagiert hat und den Track auf ein anderes Level gebracht hat.“

Info:

FEELINGLESS wurde von Hugo Markaida, Mitglied der spanischen Melodic Death Metal Band Rise to Fall, in’s Leben gerufen und ist ein Projekt, welches sich für die Rechte der Tiere einsetzt und den Stimmlosen Gehör verschaffen will. Mit Gastauftritten von Björn Strid (Soilwork), Jon Howard (Threat Signal), Christian Älvestam (Solution .45, Miseration) und Ettore Rigotti & Claudio (Disarmonia Mundi) – um nur einige zu nennen – bietet „Metal Against Animal Cruelty“ elf Tracks, dessen Erlös an lokale Tierheime in Spanien gespendet werden soll, wie auch an ‚Animal Equality‘ (https://animalequality.org/), eine seriöse, transparente und sehr effiziente internationale Tierschutzorganisation.

Das Album wurde in den Chromaticity Studios von Pedro J Monge produziert, aufgenommen und gemastert. Musik und Texte von Hugo Markaida (außer die Lyrics und Musik bei Anxiety, welche von von Iñigo Lopez stammen und die Musik bei Fear & Guilt, von Iñigo & Hugo). „Metal Against Animal Cruelty“ kann vorbestellt werden: https://music.nobledemon.com/feelingless