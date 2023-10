FALL OF SERENITY :: Neues Album nach 16 Jahren angekündigt

Die deutsche Death Metal Band FALL OF SERENITY veröffentlicht ihr erstes neues Werk seit 16 Jahren. 2007 veröffentlichten FALL OF SERENITY „The Crossfire“ auf LIFEFORCE RECORDS, ihr letztes Album, das ihre Entwicklung aufzeigte und einen Hinweis auf die breiteren musikalischen Horizonte gab, die sie in den kommenden Jahren erkunden würden. Jetzt, 16 Jahre später, kehrt die Band zu ihrem alten Label zurück, um ihr neues Album „Open Wide, O Hell“ zu veröffentlichen, das am 22. März 2024 erscheinen soll. „I Don’t Expect I Shall Return“ ist ein erster Track daraus.

https://fallofserenitylfr.bandcamp.com/track/i-dont-expect-i-shall-return