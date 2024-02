EXIT EDEN :: Neues Musikvideo zum Mylène Farmer-Cover „Désenchantée“

EXIT EDEN, die Symphonic Metal-Group bestehend aus Clémentine Delauney (Visions of Atlantis), Anna Brunner (League of Distortion) und Marina La Torraca (Phantom Elite), haben ein neues Musikvideo zur Coverversion von „Désenchantée“ veröffentlicht. Es ist das erste Mal, dass Clémentine Delauney einen Song komplett in ihrer Muttersprache Französisch singt. Im Original stammt „Désenchantée“ von der französischen Pop-Ikone Mylène Farmer. EXIT EDEN’s Version ist kürzlich auf dem zweiten Studioalbum der Band erschienen – „Femmes Fatales“.

Album: https://napalmrecords.com/exit-eden