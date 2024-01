EXIT EDEN :: Neue Single „Femme Fatale“

EXIT EDEN, die Symphonic Metal-Group bestehend aus Clémentine Delauney (Visions of Atlantis), Anna Brunner (League of Distortion) und Marina La Torraca (Phantom Elite), hat ihre neue Single mit dem Titel „Femme Fatale“ veröffentlicht, bevor diesen Freitag, 12. Januar, das zweite Studioalbum der Band, „Femmes Fatales“, über Napalm Records erscheint. „Femmes Fatales“ enthält insgesamt zwölf Tracks – sechs Cover- sowie erstmals auch eigene Songs.

Das neue Studioalbum folgt auf das Debütalbum Rhapsodies in Black (2017, #15 der Deutschen Album Charts) und Millionen von Videoaufrufen (12 Millionen allein für das Cover von Bonnie Tylers „Total Eclipse Of The Heart“). EXIT EDENs im Oktober 2023 erschienene Single „Run!“ (feat. Marko Hietala/ex-Nightwish) zählt bereits jetzt mehr als eine Million Video-Aufrufe.

EXIT EDEN zu „Femme Fatale“:

„Wir waren Fremde als sich unsere Wege vor Jahren zum ersten Mal kreuzten. Aus Fremden wurden Freundinnen, Verbündete, Schwestern…

Mit ‚Femme Fatale‘ haben wir ganz nach unseren eigenen Karten gespielt und neue Regeln aufgestellt. Wir haben uns von Vorurteilen und Beschränkungen befreit, würdigen unser wahres Wesen und unsere Weiblichkeit, und haben unsere Kräfte zurückgewonnen – als moderne Hexen sind wir unverwüstlich und befreit, wir sind die Femmes Fatales.“