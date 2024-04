ERNTE :: Schweizer Black Metal Duo kündigt neues Album an

Das Schweizer Black Metal Duo ERNTE hat die Veröffentlichung ihres kommenden Albums „Weltenzerstörer“ angekündigt und gleichzeitig ein Video zur ersten Single „Ruler of Chaos, Bringer of Storm“ veröffentlicht. Das Album wird am 7. Juni über Vendetta Records erscheinen. https://ernteblackmetal.bandcamp.com/

ERNTE über das kommende Album:

„Das Cover wurde von einem Grafikdesigner entworfen, auf den wir in den sozialen Medien gestoßen sind. Sein Bild hat uns sofort angesprochen und passt in unseren Augen perfekt zum Albumtitel: Neben dem Seeungeheuer, dem ‚Weltzerstörer‘, wirken die wenigen Menschen winzig und verschwinden fast. Dieser Weltenzerstörer wird z.B. auch in einem satanischen Ritual in Form des Leviathan in unserer ersten Single/Video ‚Ruler of Chaos, Bringer of Storm‘ beschworen.