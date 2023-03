ELYSION :: Neues Lyric Video zum Album-Release

Am 17.3. veröffentlichte die Dark Metal Band ELYSION ihr brandneues Album „Bring Out Your Dead“, parallel dazu ist ein Lyric-Video zum Song „Eternity“ erschienen!. Der neuen Longplayer ist ab sofort als CD, limitierter Vinyl Edition sowie in Digitalen Formaten über Massacre Records erhältlich.

Über die neueste Single-Auskopplung, „Eternity“, verrät uns die Band: „Dies ist wahrscheinlich einer der bisher tiefsten ELYSION-Songs. Wir verwenden gerne einfache Sprache und Vokabular, wenn auch ernsthafte Botschaften dahinter verborgen liegen, dies wird im mittleren atmosphärischen Teil von „Eternity“ deutlich. Die Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz, wie zerbrechlich wir wirklich sind, und die Fehler unserer menschlichen Natur waren schon immer Anliegen, mit denen sich unsere Texte befassen. Es ist mit Abstand der düsterste Song auf „Bring Out Your Dead“ und, was die Kompositionen angeht, einer, der für uns neue Dinge auf den Tisch bringt.“