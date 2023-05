Am 30.06.2023 erscheint „Gewalt“, die neue EP der Münsteraner Grindcore-Band EITER. Bereits jetzt erscheint die erste Single „Kiefermief“ als Single und Video.

https://eiter666.bandcamp.com/music / https://linktr.ee/eiter

Info:

Alle Mitglieder verfügen über langjährige Banderfahrungen in Bands wie LONG DISTANCE CALLING, FUGU, PERISH, MALCOLM RIVERS, HEALER, INHALE THE GRAY, FRESSE, DEAD HEAD DOWN, MEATBALLZ, MISERY SPEAKS, LARVAE, METAMORPH, WILLSCHREY, u.v.m.