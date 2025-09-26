EISREGEN :: Neues Video „Nachtgeburt“ zum Re-Release von „Krebskolonie“

Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums bringen die Thüringer Extreme Metaller EISREGEN ihr berüchtigtstes und kultigstes Album zurück. Das zweite Album der Band erscheint erneut heute über Massacre Records als Deluxe-Digipak-Doppel-CD und – zum ersten Mal überhaupt – als limitierte Doppel-Vinyl-LP, einschließlich seltener Live-Bonusaufnahmen vom WGT 2000. Parallel wurde ein neues Video zu „Nachtgeburt“ veröffentlicht.

Order/listen: https://save-it.cc/massacre/krebskolonie

Die Ausgabe 2025 enthält auch eine neu interpretierte Version eines der bekanntesten Songs von EISREGEN: „Futter für die Schweine – Rezept 2025“ – immer noch 100 % EISREGEN, aber diesmal vegan und politisch korrekt, mit dem für die Band typischen schwarzen Humor.