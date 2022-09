EISREGEN :: Neue EP/7″ namens “Wiedergänger” angekündigt

Die Thüringer Metaller EISREGEN werden am 02.12.2022 eine neue EP/7″ Vinyl Single namens “Wiedergänger” bei Massacre Records veröffentlichen. Sie wird als EP Digipak mit Bonustrack, limitierte 7″ Vinyl Single in verschiedenen Farben sowie in digitalen Formaten erhältlich sein. “Wiedergänger” ist der Vorbote zum neuen Studioalbum “Grenzgänger”, das Anfang 2023 erscheinen wird. Alle Songs der EP/7″ wurden abermals von Markus Stock in der Klangschmiede Studio E gemischt und gemastert. Das Coverartwork der EP basiert auf einer Fotografie von kjohansen. Um das Layout kümmerte sich Yantit selbst. Demnächst wird man auch die physischen Formate der “Wiedergänger” vorbestellen können.

Hier kann man sich die digitale Version der “Wiedergänger” bereits vormerken: https://lnk.to/eisregenwiedergaenger

EISREGEN Live

07.10.2022 Regensburg – Airport Obertraubling

14.10.2022 München – Backstage

15.10.2022 Aalen – Rock It

13.01.2023 DE Erfurt – Club From Hell

14.01.2023 DE Leipzig – Hellrasier