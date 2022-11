DJEVEL :: 2. Single kurz vor Albumrelease

Am 23. November erscheint das 8. Album der norwegischen Black Metaller DJEVEL, die zweite Singleauskopplung „Naa skrider natten sort“ ist ab sofort erhältlich. DJEVEL war in den letzten Jahren einer der vertrauenswürdigsten Namen im norwegischen Black Metal. Das Line-up wurde verstärkt und besteht nun aus einem Trio, bestehend aus dem Hauptsongwriter Ciekals, Faust (Ex-Emperor) und Kvitrim (Mare, Vemod etc.). Die Band gewann 2021 einen norwegischen Grammy für das beste Metal-Album mit ihrem Vorgänger „Tanker som rir natten“, dem ersten Album einer Trilogie. www.djevel.net / www.djevel.bandcamp.com