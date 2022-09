DIE OBERHERREN :: Gothic Rock aus Schweden wie in den 80ern

DIE OBERHERREN sind Mitglieder der schwedischen Rock- und Metal-Szene, die früher oder heute in Bands wie The Coffinshakers, Ghost, The Mobile Mob Freakshow, Gehennah und vielen anderen mitwirken. Das Debütalbum “Die By My Hand”, das am 27. Januar 2023 auf Svart Records erscheinen soll, ist eine Sammlung von acht Songs, woraus die erste Single “The Horned One Stabs” jetzt veröffentlicht worden ist.

Info:

Was um alles in der Welt ist aus dem Gothic Rock geworden? Das war der Gedanke, der Joakim Knutsson durch den Kopf ging, und er hatte das Gefühl, dass etwas getan werden musste, um das geliebte Genre vor dem Untergang zu bewahren. Er machte sich auf den Weg mit dem Ziel, etwas Besonderes zu schaffen, aber auch etwas, das den ursprünglichen Idealen des Gothic-Genres der 80er Jahre treu bleibt.

“Ich wollte eine Band, die eine okkulte Mischung aus The Lords Of The New Church, Adam and the Ants, John Carpenter und Billy Idol ist”, sagt Knutsson, “Das Endergebnis ist schwerer, blutiger und dunkler als das, aber das war wahrscheinlich sowieso unser Schicksal.”

Die Band hat ihren ominösen Namen von der Intellektuellengruppe übernommen, die um die Wende zum 20. Jahrhundert aktiv war und von der auch ihre Texte stark beeinflusst sind. “Anarchistische, okkulte und apokalyptische Bilder mit Propheten des Krieges, des Armageddon, der Dekadenz und der Liebe – diese Themen und Ideen sind heute noch aktueller, als es sich die ursprünglichen ‘Overlords’ vor über hundert Jahren je hätten träumen lassen”, so Knutsson.