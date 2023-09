DEN SAAKALDTE :: Neues Album im Fullstream

Die norwegischen Black Metaller DEN SAAKALDTE streamen ihr erstes neues Album seit neun Jahren, „Pesten Som Tar Over“, in voller Länge. Das Album wird am 29. September über Agonia Records veröffentlicht.

Info: „Pesten Som Tar Over“ was recorded during March 2022 at Strand Studio (Borknagar, In Vein) in Oslo. The album was co-produced and mixed by DEN SAAKALDTE and Marius Strand, and engineered and mastered by Marius Strand. The cover artwork was painted by Chadwick St. John of Inkshadows (Arckanum, Darkthrone).