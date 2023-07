Die UK-Black Metaller haben ihren Titelsong „Irreversible“ mit Visualizer online gestellt, um die Veröffentlichung ihres neuen Albums Irreversible“ zu feiern, das jetzt über Candlelight Records erschienen ist.

Order: https://deitus.lnk.to/IrreversiblePR

Comments DEITUS on the new single: „This is ‚Irreversible‘. The very death of hope. The final nail. Us against all you swine. In the name of spite. Straight for your throats.“