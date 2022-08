DEFACING GOD :: Extreme Melodic Death Metaller mit 3. Single + Lyric-Video

DEFACING GOD veröffentlichen kurz vor Release ihres neuen Albums “The Resurrection of Lilith”, das diesen Freitag über Napalm Records erscheint, einen neuen Track samt Lyric-Video. Ihre neue Single “The Resurrection” beschwört die heilige Herrschaft Lilith und “zeigt das Potenzial der Band, das in extremen Melodien mit einem Hauch von eindringlichen Riffs und unauslöschlichen Drums liegt, die sich erstaunlich mit den blutigen Growls von Sängerin Sandie The Lilith vermischen.”

DEFACING GOD on “The Resurrection”:

“The Resurrection – the title track of the beast we are about to release! This song is dedicated to Lilith and her resurrection. A song of rebellion and an all-consuming need for revenge. Revenge over those who banished her to a cursed fate and revenge in the name of all her fellow witches – her blood sisters – strong women throughout history who never got a voice!’”