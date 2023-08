DÉCEMBRE NOIR :: Neuer Song der deutschen Doom Deather

Die Thüringer Death/Doom Metaller DÉCEMBRE NOIR veröffentlichen erste Single aus neuem Album „Your Sunset | My Sunrise“. Der Somg „Against The Daylight“ ist die erste Single aus Album, das am 13. Oktober über Lifeforce Records erscheinen wird. https://orcd.co/dn_atdl

Das Lyric Video wurde von Jerkka Perälä / Soft Neon Audiovisual erstellt, der auch für die visuellen Arbeiten seiner eigenen Band ATLASES, ebenfalls bei Lifeforce Records, verantwortlich ist.

Info:

Über die Ausrichtung ihres neuen Albums verraten DÉCEMBRE NOIR folgendes: „Your Sunset | My Sunrise“ ist der vertonte Schrei nach innerem Frieden. Ein schweres Herz voller Tränen, das seinen Träger jeden Moment in den Abgrund zu stürzen droht. Auch wenn das bedeutet, sich selbst aufzugeben, am Ende zählt nur die ersehnte Stille. Es ist die Flucht auf den Flügeln der Sucht vom Schlachtfeld der nicht enden wollenden Depression.