DAS ICH :: 2. neue Single „Brutus“

Mit „Brutus koppeln“ DAS ICH eine zweite Single aus ihrem kommenden Album „Fanal“ aus und zeigen ihre verdichtete Klangkunst aus Elektronik und Klassizismus im selbst erschaffenen Genre der Neuen Deutschen Todeskunst. Das Album kann als CD/Vinyl/MC auf www.dasich.de vorbestellt werden.

Listen: https://das-ich.bandcamp.com/album/brutus

„Es ist so schön an deinem Herz, es ist so warm in deinem Blut“ – die Intimität wird zur sadistischen Vollendung. Brutus liebt seinen Feind, weil er darin sein eigenes Monster erkennt. Die Vernichtung Cäsars ist kannibalische Selbstbefriedigung.

Macht korrumpiert durch die orgastische Lust am Töten des Geliebten. Cäsar glaubte, Gott zu sein – bis er von seinem eigenen Geschöpf zerstückelt wurde.

Das Messer war kein Verrat – es war Liebesbeweis. Die perverseste Form der Macht ist ihre Selbstvernichtung durch das, was sie am meisten liebt. Jede Herrschaft erschafft ihre eigenen Kannibalen.