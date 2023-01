DARKTHRONE :: Ursprünglich geplantes 2. Album erscheint am 10. Februar

Das ursprünglich geplante zweite DARKTHRONE Album mit Technischem Death/Doom Metal erscheint am 10. Februar auf CD & LP. „Goatlord“ war der Titel des ursprünglich zweiten Albums. Der Stil ähnelte dem des Debüts „Soulside Journey“, mit einem mittelschnellen, melodischen, aber dennoch technischen Death-Metal-Stil. Nach der vollständigen Fertigstellung der Stücke verlagerte sich DARKTHRONEs Fokus jedoch auf Black Metal und einen primitiveren Kompositionsstil und so wurde das Album auf Eis gelegt, während die Arbeit an dem norwegischen Black-Metal-Meilenstein „A Blaze in the Northern Sky“ begann, der einige Teile der „Goatlord“-Stücke enthielt.

Preorder: https://darkthrone.lnk.to/goatlord

„Goatlord: Original“ enthält diese kultigen Tracks in ihrer ursprünglichen instrumentalen Form, aufgenommen im Proberaum der Band (Gesang wurde Mitte der 90er Jahre hinzugefügt, bevor 1996 eine offizielle Veröffentlichung durch Moonfog Productions erfolgte), mit der klassischen Besetzung von Gylve ‚Fenris‘ Nagell am Schlagzeug, Nocturno Culto an der Leadgitarre, Ivar Enger an der Rhythmusgitarre und Dag Nilsen am Bass.

Dieses Album, das von Fenriz‘ Originalband stammt und von Patrick Engel im Temple of Disharmony transferiert und gemastert wurde, ist der Höhepunkt von Darkthrones mehr auf Death/Doom Metal ausgerichteter Richtung, bevor das Album in Richtung Black Metal überging. Goatlord“ zeichnet sich durch komplexe Arrangements, düstere Melodien und einen wirklich unverwechselbaren Stil aus: Original“ repräsentiert eine Band, die ihrem jungen Alter weit voraus ist.