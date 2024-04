Im Vorfeld des neuen Albums „It Beckons Us All“ von DARKTHRONE gibt die Band ihren Fans mit der Veröffentlichung des offiziellen Videos zu „The Bird People Of Nordland“ einen letzten Vorgeschmack auf das, was sie erwartet. Das Video wurde von Matthew Vickerstaff erstellt.

Pre-Order (physisch): https://darkthrone.lnk.to/beckons

Pre-Order (digital): https://orcd.co/darkthrone_it_beckons_us_all_presave